Ankara'da Silahlı Saldırı: Cemil Budak Hayatını Kaybetti

Ankara'da Silahlı Saldırı: Cemil Budak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mamak ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Cemil Budak (45) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Cemil Budak (45), evinin önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün aksam saatlerinde Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil Budak, oturduğu binaya girerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Budak, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından Budak'ın cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi

Herkes çok gergin! Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?

Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın

Adana'da uçak göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.