Ankara'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Mamak ilçesinde bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Cemil B. olarak belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İlçenin Plevne Caddesi'nde bir kişinin oturduğu "Mavera Tower" isimli binanın önünde silahlı saldırıya uğraması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde öldüğü belirlenen kişinin Cemil B. olduğu anlaşıldı.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cemil B'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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