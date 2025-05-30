Ankara'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Keçiören ilçesinde pazar alanında gerçekleştirilen silahlı saldırıda Abdullah Ü başından ağır yaralandı. Olay sonrası polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

İlçedeki Ayvalı pazar alanında, Abdullah Ü'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Abdullah Ü, başından ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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