Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Şüpheli, ormandaki bir barakada saklanırken yakalandı.

ORMANDAKİ BARAKADA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ertuğrul Karabacak'ın (25), birlikte alkol alırken çıkan tartışmada tabanca ile ateş ettiği Erdi Sarıoğlu (35) hayatını kaybetti, Murat Gündoğdu ise yaralandı.Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Ertuğrul Karabacak'ı Çubuk ilçesindeki ormanda bir barakada saklanırken yakalayarak, gözaltına aldı.

Murat BEKMEZCİ/ ANKARA,