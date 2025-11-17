Haberler

Ankara'da Silahlı Paylaşım Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da Silahlı Paylaşım Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan ve suç kaydı bulunan 9 şüpheli, Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANKARA'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada silahlı paylaşım yaparak birbirlerine meydan okuyan şüphelileri tespit etti. Yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
