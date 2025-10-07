Haberler

Ankara'da Silahlı Paylaşım Yapan 23 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Ankara'da sosyal medyada silahla paylaşım yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı ve 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ANKARA'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahla paylaşım yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medyada silahla ateş eden ve bu görüntüleri paylaşarak birbirine meydan okuyan kişileri tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
