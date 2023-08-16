ANKARA'DA SİLAHLI KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ KAÇARKEN YAYALARA ÇARPTI: 2'Sİ SİLAHLA 4 YARALI

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler otomobille olay yerinden kaçarken, aşırı hız nedeniyle yaptıkları kazada 2 yayaya çarparak yaraladı. 2'si silahla 4 yaralı hastanede tedavi altına alınırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Çevreli Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla karşı gruptakilere ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, saldırganlar ise 06 DDN 458 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Şehit Cemalettin Caddesi üzerinde Kızılay istikametinde seyir halinde olan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 2 yayaya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2'si silahla 2'si de kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, silahlı kavga ve ardından 2 yayaya çarpan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.