Ankara'da silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlılar otomobille kaçarken 2 yayaya çarptı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken de 2 yayaya çarptı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken de 2 yayaya çarptı.

Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay yerinden 06 DDN 458 plakalı otomobille kaçan şüpheliler, Şehit Cemalettin Caddesi'nde Kızılay istikametine seyrederken 2 yayaya çarptı.

Şüpheliler, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı kavgada ve aracın çarpması sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.