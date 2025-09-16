Ankara'da Silahlı Kavga: Uzman Çavuş Öldürüldü, Bacanak İntihar Etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, uzman çavuş olan bacanağını silahla öldürüp intihar etti.

Uzman Çavuş Emre B. ile bacanağı Uğur B, 29 Ekim Mahallesi 59. Cadde'de henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur B, tabancayla Emre B'ye ateş açtı.

Daha sonra olay yerinin yakınındaki 06 HB 155 plakalı aracına binen Uğur B, aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Emre B. ile Uğur B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.