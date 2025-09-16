Haberler

Ankara'da Silahlı Kavga: Uzman Çavuş Öldürüldü, Bacanak İntihar Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir uzman çavuş, bacanağının silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından bacanak intihar etti. İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, uzman çavuş olan bacanağını silahla öldürüp intihar etti.

Uzman Çavuş Emre B. ile bacanağı Uğur B, 29 Ekim Mahallesi 59. Cadde'de henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur B, tabancayla Emre B'ye ateş açtı.

Daha sonra olay yerinin yakınındaki 06 HB 155 plakalı aracına binen Uğur B, aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Emre B. ile Uğur B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran partiye götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.