Ankara'da Silahlı Kavga: Geçen Kadın Yaralandı

Ankara'da Silahlı Kavga: Geçen Kadın Yaralandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki kişi arasındaki silahlı kavga sırasında, olay yerinden geçen bir kadın bacağından vuruldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçen bir kadın bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen M.A.Y. ile E.Ç. Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Memiş Gümüş Parkı'nda karşılaştı.

M.A.Y, tartıştığı E.Ç'ye yanındaki silahla ateş etmeye başladı.

Bu sırada ekmek almak için parkın yakınından geçen 59 yaşındaki Kudret Y'nin bacağına kurşun isabet etti.

M.A.Y. ve E.Ç. olay yerinden kaçarken, Kudret Y. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler M.A.Y. ve E.Ç. ise Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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