Ankara'da silahlı kavga: 1 tutuklama

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir kişinin yaralandığı iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk ve Karagöl caddelerinin kesiştiği kavşakta iki grup arasında dün çıkan ve D.N'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda ağır yaralanan D.N'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.