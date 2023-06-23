Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Zanlı, Çubuk'ta bir barakada saklanırken yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi. Zanlı, Çubuk'ta bir barakada saklanırken yakalandı.

Şenyuva Mahallesi 1011 Sokak'taki bir evde Ertuğrul K, Erdi Sarıoğlu ve Murat G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğrul K, Erdi Sarıoğlu'nu sırtından, Murat G'yi ise bacağından silahla vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, Murat G. hastaneye kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Ertuğrul K'yi Çubuk ilçesindeki ormanlık alanda bir barakada saklanırken yakaladı.

Bu arada Sarıoğlu'nun cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.