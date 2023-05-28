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Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncel Haberler

Ankara'da husumetli taraflar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Çetin Kaya, aralarında husumet bulunan E.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar, yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş açtı. Olayda Çetin Kaya yaşamını yitirdi, E.E. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.E'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ankara'da husumetli taraflar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Çetin Kaya, aralarında husumet bulunan E.E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar, yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Olayda Çetin Kaya yaşamını yitirdi, E.E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.E'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Çetin Kaya Ankara Güncel Haberler

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