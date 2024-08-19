Ankara'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara'da yapılan operasyonda silah kaçakçılarına yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
ANKARA'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aralamalarda ruhsatsız 6 tüfek, 38 yabanca, 62 şarjör, 1350 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.