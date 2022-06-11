Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3) - Haberler

YAVAŞ: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle şu ana kadar ev ve iş yeri, caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaştığını, 35 vatandaşın ise kurtarıldığını belirtti. Yavaş, "Ekiplerimizi ihbar bölgelerine derhal sevk edilmiştir. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderebilmesi için 153 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir, ekiplerimiz hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimden kendi ölçülerinde tedbirlerini almalarını özellikle rica ediyorum. Şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır" dedi.

Öte yandan Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde içinde 1 kişi bulunan otomobil sele kapılarak kayboldu. Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kayıp kişiyi arama çalışması başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle, Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam ihbar sayısı 'ye ulaşmıştır. Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD'dan 21, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir" denildi. Arama çalışmaları sürüyor.