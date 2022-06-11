Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) - Haberler

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Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)

MAHSUR KALAN 3 ÇOCUK KURTARILDIBakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da şiddetli yağmur ve rüzar nedeniyle saat 16.

MAHSUR KALAN 3 ÇOCUK KURTARILDI

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da şiddetli yağmur ve rüzar nedeniyle saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması gibi 112 üzerinden itfaiyeye 1378, Afad'a 159 ihbar ulaştığını açıkladı. Çataklı, "Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı. 1 sele kapılma ihbarı bulunmakta olup, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" dedi.

ARAÇLAR SELE KAPILDI

Öte yandan yağmurun en fazla etkili olduğu bölgelerden Mamak ilçesinde cadde ve sokaklar, suyla kaplandı. Akdere Caddesi'nde bazı araçlar ve motosikletler, suya kapılarak sürüklendi. İçinde kimsenin olmadığı otomobil ile motosikletin sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmail Çataklı Twitter Ankara AFAD Güncel Haberler

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