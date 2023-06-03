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Ankara'da Şiddetli Yağışlar Çöp Konteynerlerini Akarsuya Döndürdü

Ankara'da Şiddetli Yağışlar Çöp Konteynerlerini Akarsuya Döndürdü

Güncel Haberler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şiddetli yağışlara dayanamayan çöp konteyneri metrelerce sürüklenerek araçlara zarar verdi. Vatandaşlar ise o anları telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı.

Ankara'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlara çöp konteynerleri de dayanamadı. Adeta akarsuya dönen caddede konteynerler metrelerce sürüklenerek araçlara zarar verdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde şiddetli yağışlara dayanamayan çöp konteyneri metrelerce sürüklenerek araçlara zarar verdi. Vatandaşlar ise o anları telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı. Araçlara çarpan ve maddi zarar veren çöp konteyneri vatandaşların tedirgin olmasına yol açtı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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