Ankara'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ankara'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bir inşaat halindeki caminin minaresine düşen yıldırım yangına sebep oldu.

ANKARA'da şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yapımı devam eden caminin minaresine düşen yıldırım sonrası yangın çıktı.

Başkentte saat 15.00 sıralarında sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Yağış, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken bir alışveriş merkezinde bulunan iş yerinin çatısı uçtu. Sincan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan Mevlana Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Minare, yıldırımın düşmesiyle alev aldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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