Ankara'da Şiddetli Rüzgar İnşaatın Çatısını Uçurdu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı uçtu. Öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi'nde, rüzgar, yapımı devam eden bir inşaatın çatısını uçurdu. Belediye ekiplerince çatı yoldan kaldırıldı.