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Ankara'da Şiddetli Rüzgar İnşaatın Çatısını Uçurdu

Ankara'da Şiddetli Rüzgar İnşaatın Çatısını Uçurdu

Güncel Haberler

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı uçtu. Öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi'nde, rüzgar, yapımı devam eden bir inşaatın çatısını uçurdu. Belediye ekiplerince çatı yoldan kaldırıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı uçtu.

Öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi'nde, rüzgar, yapımı devam eden bir inşaatın çatısını uçurdu.

Belediye ekiplerince çatı yoldan kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Beyşehir Gölü Ankara Eymir Güncel Haberler

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