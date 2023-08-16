Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Sıcaktan Bunalan Vatandaşın Otomobil Macerası

Güncel Haberler

Ankara'da sıcaktan bunalan bir vatandaş, otomobilinin kapısı açık bir şekilde seyahat etti. O görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıcaktan bunalan vatandaş, otomobilinin kapısını açarak böyle seyahat etti

ANKARA - Ankara'da sıcaktan bunalan bir vatandaş, otomobilinin kapısı açık bir şekilde seyahat etti. O görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yurdun dört bir yanının esir alan kavurucu sıcaklar, şoförleri de çeşitli arayışlara sevk etti. Ankara-Samsun yolunda seyahat eden bir vatandaşın serinlemek için otomobilinin kapısını açık tutması ise görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kaan Taşkın - Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title