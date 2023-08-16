Ankara'da Sıcaktan Bunalan Vatandaşın Otomobil Macerası

Ankara'da sıcaktan bunalan bir vatandaş, otomobilinin kapısı açık bir şekilde seyahat etti. O görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıcaktan bunalan vatandaş, otomobilinin kapısını açarak böyle seyahat etti

ANKARA - Ankara'da sıcaktan bunalan bir vatandaş, otomobilinin kapısı açık bir şekilde seyahat etti. O görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yurdun dört bir yanının esir alan kavurucu sıcaklar, şoförleri de çeşitli arayışlara sevk etti. Ankara-Samsun yolunda seyahat eden bir vatandaşın serinlemek için otomobilinin kapısını açık tutması ise görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.