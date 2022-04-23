Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'dan Ankara'ya giden 06 BE 3306 plakalı yolcu otobüsünde, Çamlıdere mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark ederek otobüsü emniyet şeridine çeken sürücü, yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otobüste hasar oluşurken, yolcular bölgeye gönderilen başka otobüse aktarıldı.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Ankara, Yangın, Güncel, Haberler

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