Ankara'da Seyir Halindeki Midibüste Yangın Çıktı
Çankaya'da seyir halindeki bir midibüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü hafif yaralandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ENF 168 plakalı midibüs, Ankara-Eskişehir kara yolunda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangına müdahale ettiği sırada elinden hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel