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Ankara'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Ankara'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan H.K. idaresindeki 06 DIY 014 plakalı minibüs, aynı istikametteki 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Devrilen minibüs, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Pursaklar Ankara Güncel Haberler

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