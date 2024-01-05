Ankara'da şehitler için lokma dağıtıldı

Şehitler, başkentte düzenlenen etkinlikle anıldı.

Aydınlıkevler'deki anma etkinliğinde katılımcılara, çorba ve lokma ikram edildi.

Etkinliğin yapıldığı caddeye, 23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askerin fotoğrafları asıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve şehitler için duaların edildiği anma etkinliğine, özel harekat polisleri, emniyet teşkilatı mensupları ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'da PKK'lıların 2016'da bomba yüklü araçla, polis servis midibüsüne yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Yiğitalp'in kardeşi Mehmet Yiğitalp, etkinliğin şehitlerin unutulmaması için düzenlendiğini söyledi.

Yiğitalp, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.