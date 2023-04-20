Ankara'da şehit yakınları ve gaziler, şehitlikleri ziyaret etti

Şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde, Karşıyaka Mezarlığı içindeki şehitliklerde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde, Karşıyaka Mezarlığı içindeki şehitliklerde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı mensupları ile şehit yakınları ve gaziler, yakınlarının kabirlerine ziyarette bulundu.

Burada Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabirlere çiçek bıraktı.