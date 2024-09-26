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Ankara'da şehit polis Şeyda Yılmaz için lokma dağıtıldı

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İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mesai arkadaşları tarafından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde lokma dağıtıldı, dua edildi.

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mesai arkadaşları tarafından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde lokma dağıtıldı, dua edildi.

Şehit polis memuru Yılmaz'ın Polis Akademisi Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 29. Dönem mesai arkadaşları ve öğretmenleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde gerçekleştirilen programa katıldı. Şehit Yılmaz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, lokma dağıtıldı.

Yılmaz'a ait fotoğraf, törene katılanların yakasına ve lokma dağıtılan aracın üzerine Türk bayrağı ile birlikte asıldı.

Olay

İstanbul'da Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti (19) polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı.

Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

İstanbul ankara Polis

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