Ankara'da şehit polis memuru Mustafa Altındal anıldı

Güdül ilçesinde şehit polis memuru Mustafa Altındal, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Törende, Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, İlçe Emniyet Müdürü Tahir Darbazoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaşı, şehidin ailesi ve yakınları hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Doğanay, bu ülke için vatan topraklarını korumak uğruna calarını siper eden şehitleri ve gazileri unutmadıklarını, unutmayacaklarını kaydetti.