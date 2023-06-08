Ankara'da şarküteri sahibi, yanındaki çalışanı öldürdüğü davada müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi

Ankara'da şarküteri sahibi Gökhan Yılmaz, yanında çalışan Recep Dinç'i öldürdüğü davada müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı, dükkandaki güvenlik kamerası kayıtlarını imha eden tutuksuz sanık Mehmet A. için de 6 aydan 5 yıla kadar hapis istedi.

ANKARA'da, yanında çalışan Recep Dinç'i (38) birlikte içki içerken öldürüp, tabancayı temizleyerek yanına koyup intihar gibi göstermeye çalışan şarküteri sahibi Gökhan Yılmaz'ın (43), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı, dükkandaki güvenlik kamerası kayıtlarını imha eden tutuksuz sanık Mehmet A. için de 6 aydan 5 yıla kadar hapis istedi.

Çankaya ilçesinde geçen yıl 15 Mart'ta, şarküteri sahibi Gökhan Yılmaz, yanında çalışan Recep Dinç ve arkadaşı Mehmet A. ile buluşup, birlikte içki içmeye başladı. Yılmaz, burada tartıştığı Dinç'i tabanca ile vurarak öldürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarını imha eden ve olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı tespit edilen Yılmaz ile arkadaşı Mehmet A., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yılmaz tutuklandı, Mehmet A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.