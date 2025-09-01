Ankara'da Sarımsak Satıcısına Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Sarımsak Satıcısına Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Tatlıbal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da, sokakta sarımsak sattığı aracının içerisinde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hüdaverdi Tatlıbal, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta meydana geldi. Aracıyla sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, ismi öğrenilemeyen husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulan Tatlıbal, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüdaverdi Tatlıbal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eşi için yapılan yorum sonrası Kerem Aktürkoğlu harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorum sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın'da mühimmat imhası sırasında patlama! Çok sayıda yaralı var

Patlayıcılar 'imha' sırasında infilak etti! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.