Ankara'da Sanayi Sitesinden Demir Çalan Şüpheli Tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Ahi Evran Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden çalınan demir zincirler ve direklerle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sanayi sitesinden demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahi Evran Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden piyasa değeri 30 bin lira olan zincirler ile 12 bin lira değerindeki demir direklerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, demir zincirler ve direklerin S.K. tarafından çalındığını belirledi.

Batıkent'te yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.