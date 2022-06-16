Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttuANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Ostim Organize Sanayi Bölgesinde, yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Ostim Organize Sanayi Bölgesinde, yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesinde bulunan inşaat ve yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görünler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, depoda ise hasar meydana geldi. 'KOVALAR VE HORTUMLARLA SU ATMAYA BAŞLADIK' Sanayide bulunan esnaflardan Tayyar Can Göçmen, çalıştıkları sırada duman kokusu geldiğini ve depodan dumanların yükseldiğini, ardından da itfaiyeye haber verdiklerini belirtti. Göçmen, "Büyük ihtimalle kaynakçılar vardı. Tadilat yapıyorlardı, onun kıvılcımı atmış. İtfaiyeyi aradık. Buradaki yanacak malzemeleri çektik. Kovalar ve hortumlarla su atmaya başladık. Ancak yeterli olmadı. Yanıcı maddeler vardı. Yangın onları sardı" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel Ostim Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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