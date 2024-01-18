Ankara'da Sanayi Sitesinde Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sanayi sitesinde bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Başkent Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde bir dükkanda işçi olarak çalışan Emre K. (18) henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Emre K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.