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Ankara'da saman yüklü kamyon yangını

Güncel Haberler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde saman yüklü bir kamyonda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Kamyon alevlere teslim olurken sürücüsü son anda kurtuldu. Yaralanan sürücüsü hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde saman yüklü bir kamyonda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mühye Mahallesi'nde saman yüklü bir kamyon elektrik tellerine takıldı. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kamyondaki saman yükünün tutuşmasına neden oldu. Yaygın kısa sürede büyüdü. Kamyon alevlere teslim olurken sürücüsü son anda kurtuldu. Yaralanan sürücüsü hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çankaya Ankara Güncel Haberler

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