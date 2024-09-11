Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 'Büyük Zafer Yürüyüş ve Açılış Korteji' düzenlendi. Yürüyüşe Polatlı Kaymakamı, Belediye Başkanı, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Büyük Zafer Yürüyüş ve Açılış Korteji" gerçekleştirildi.

Fatih Mahallesi Dede Korkut Mahalle Konağı'ndan başlayan yürüyüş, Ankara Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirildi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Garnizon Komutan Vekili Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yalbır, Polatlı Kent Konseyi Başkanı Serpil Öztürk, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konseri, Polatlı Belediyesi Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Kaymakam Bulacak, buradaki törende yaptığı konuşmada, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yılını kutlayarak, "'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. O vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.' sözünü söyleyen Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya askerlik ve komutanlık sanatını öğrettiği yerdir Sakarya." dedi.

Belediye Başkanı Yıldızkaya ise Sakarya Zaferi'yle 238 yıllık geri çekilmenin son bulduğunu, tekrar Türk milletinin ilerlemeye geçtiğini belirterek, "Bu zafer devletimizin kurulmasındaki en önemli kilometre taşıdır ve zaferin sahibi olan sizlerle gurur duyuyorum, şehrimizle iftihar ediyorum." diye konuştu.

Kutlamalar kapsamında Özgür Can Çoban konser verdi.

Polatlı'da, Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Kutlamalar, 13 Eylül'de resmi törenin ardından son bulacak.

Kaynak: AA / Güncel

Politika Polatlı Sakarya Güncel ankara

İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"
3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler

Günler sonra bulunan kız çocuğundan kan donduran itiraf: Babam para karşılığında...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hollanda Almanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Almanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Caner Tikicieri kimdir, neden öldürüldü? Hollanda Almanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Almanya golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı, suçu ne, neden Kıbrıs Rum Kesimi'nde hapiste? Rizz ne demek? Macaristan Bosna Hersek maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Bosna Hersek maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kolombiya Arjantin maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kolombiya Arjantin maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Raphael Onyedika kimdir? Raphael Onyedika mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Valorant İstanbul sunucusunda sorun mu var? Galatasaray Gaziantep FK maçında Osimhen oynayabilecek mi?
title