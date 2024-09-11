Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları gerçekleştirildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Büyük Zafer Yürüyüş ve Açılış Korteji" gerçekleştirildi.

Fatih Mahallesi Dede Korkut Mahalle Konağı'ndan başlayan yürüyüş, Ankara Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirildi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Garnizon Komutan Vekili Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yalbır, Polatlı Kent Konseyi Başkanı Serpil Öztürk, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konseri, Polatlı Belediyesi Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Kaymakam Bulacak, buradaki törende yaptığı konuşmada, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yılını kutlayarak, "'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. O vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.' sözünü söyleyen Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya askerlik ve komutanlık sanatını öğrettiği yerdir Sakarya." dedi.

Belediye Başkanı Yıldızkaya ise Sakarya Zaferi'yle 238 yıllık geri çekilmenin son bulduğunu, tekrar Türk milletinin ilerlemeye geçtiğini belirterek, "Bu zafer devletimizin kurulmasındaki en önemli kilometre taşıdır ve zaferin sahibi olan sizlerle gurur duyuyorum, şehrimizle iftihar ediyorum." diye konuştu.

Kutlamalar kapsamında Özgür Can Çoban konser verdi.

Polatlı'da, Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Kutlamalar, 13 Eylül'de resmi törenin ardından son bulacak.