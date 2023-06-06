Ankara'da Sakarya Çiçekçiler Çarşısı yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yenilenen Sakarya Çiçekçiler Çarşısı'nda esnaf yeni dükkanlarında iş başı yaptı. ABB'nin yenileme çalışmaları kapsamında Sakarya Çiçekçiler Çarşısı'nda toplamda 200 metrekarelik alanda, bir lostra, bir büfe ve 14 çiçekçi dükkanının yapımını tamamladı. Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen çalışma sonrası caddenin dokusuna uygun yenilenen dükkanlar esnafa teslim edildi. Yenileme boyunca, satışlarına geçici çadır satış alanında devam eden esnaf, yeni dükkanlarına taşınarak satışa başladı. Çiçek satışına ve üretimine uygun dizayn edilen dükkanların tavanında da sera etkisi oluşturacak sistem uygulandı.