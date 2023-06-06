Ankara'da Sakarya Çiçekçiler Çarşı'sı yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Sakarya Çiçekçiler Çarşı'nda esnaf yeni dükkanlarında iş başı yaptı. Daha modern ve konforlu hale getirilen Sakarya Çiçekçiler Çarşısı'nın yenilenmesi kapsamında toplamda 200 metrekarelik alanda, bir lostra, bir büfe ve 14 adet çiçekçi dükkanı esnafa kazandırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilen Sakarya Çiçekçiler Çarşı'nda esnaf yeni dükkanlarında iş başı yaptı. Daha modern ve konforlu hale getirilen Sakarya Çiçekçiler Çarşısı'nın yenilenmesi kapsamında toplamda 200 metrekarelik alanda, bir lostra, bir büfe ve 14 adet çiçekçi dükkanı esnafa kazandırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kızılay'ın simgelerinden biri olan Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi'ni tamamladı. Proje kapsamında toplamda 200 metrekarelik alanda bir lostra, bir büfe ve 14 adet çiçekçi dükkanı caddenin dokusuna uygun bir şekilde yenilenerek esnafa teslim edildi.

BAŞKENTLİ ESNAFA ÇİÇEK GİBİ İŞ YERİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2022 yılının Haziran ayında tanıtımını yaptığı 110 proje arasında bulunan ve baştan aşağıya yenilenen Sakarya Çiçekçiler Çarşı'nda esnaf, yeni dükkanlarına yerleşti.

Çiçek satışına ve üretimine uygun şekilde dizayn edilen dükkanların tavanında da sera etkisi oluşturacak bir çalışma yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işlerine devam edebilmeleri amacıyla kurulan geçici çadır satış alanından tamamlanan dükkanlara yerleşmeye başlayan esnaf, rengarenk çiçeklerin satışına başladı.

YENİ VE MODERN DÜKKANLAR YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Uzun yıllar fiziki koşulların uygun olmadığı bir ortamda hizmet vermeye çalışan çiçekçi esnafı, daha modern ve konforlu hale getirilen dükkanlarında binlerce rengarenk çiçeği Başkentlilerle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Kısa sürede tamamlanan dükkanlarında işbaşı yapan esnaf, ABB'ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Metin Acar: "Uzun yıllardır çiçekçilik yapıyorum. Eskiden yıkık dökük olan dükkanlarımızı ABB yenileyerek çok güzel bir dükkana dönüştürdü. Müşterilerimiz içeriye girince çiçekçi dükkanına girdiklerini hissediyorlar artık. Daha aydınlık, daha ferah bir dükkanımız olduğu için artık müşterilerimiz de daha yoğun ilgi gösteriyor. Çiçeklerimizi daha rahat satıyoruz. Mansur Yavaş hiç güvenimizi kırmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz."

-Gülcan Toprakçıoğlu: "Daha önce demir barakalardaydık. Artık Ankara'ya yakışır bir hale geldik. Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

-Eda Seçilmiş: "Daha öncesinde burası harabe, çöplük gibiydi. Dükkanımızın içi, dışı ve yerleri çok güzel oldu. Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz."

-Mert Ümit İlikçi: "Sağ olsun Mansur Başkan'ımız bize hizmetlerini sundu. Görsel açıdan ve çevre yönünden yenilenmesi güzel oldu. Eski ortam bir çevre kirliliğiydi resmen. Eski ortam giderek nezih bir ortam oluştu. Mansur Yavaş iyi ki var. İyi ki belediye başkanımız. Teşekkür ediyoruz."

-Zeki Çakmak (Ankara Sakarya Çiçekçiler Derneği Başkanı): "Burası uzun zamandan beri ciddi bir sorun teşkil ediyordu. Ankara'ya yakışır modern bir yapı olmasını talep etmiştik. Başkanımız bizi kırmadı ve talebimizi yerine getirdi. Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz."