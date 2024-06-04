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Ankara'da Sahte Zeytinyağı ve Deterjan Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte 777 litre zeytinyağı ile 1 ton 590 kilogram deterjan ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte 777 litre zeytinyağı ile 1 ton 590 kilogram deterjan ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sahte gıda ürünlerinin üretim ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine Mamak'taki 3 işletmeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, adreslerde sahte 777 litre zeytinyağı, 1 ton 590 kilogram deterjan, 400 kilogram çay ile zeytinyağı yapımında kullanılan 5 bin 963 materyal ele geçirildi.

Ekipler, adreslerdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinyağı Operasyon Ankara Güncel Haberler

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