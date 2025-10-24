Ankara'da Sahte Temizlik Malzemesi Üretimi Operasyonu
Başkentte iki kişi, sahte temizlik malzemesi üretiminden dolayı jandarma tarafından yakalandı. Depoda yapılan operasyonda 500 litre deterjan ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
??????? Başkentte sahte temizlik malzemesi üretimi yaptığı belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle'de Y.S. ve M.S.'ye ait depoda sahte temizlik malzemesi imal edildiğini belirledi.
Depoya yapılan operasyonda, 500 litre sıvı deterjan, 2 ambalaj makinesi, 500 kilogram tuz ve 120 kilogram farklı renklerde boncuk tuz ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel