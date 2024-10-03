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Ankara'da Sahte İçki ve Kaçak Gıda Operasyonu: 1680 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Ankara'da Sahte İçki ve Kaçak Gıda Operasyonu: 1680 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Ankara'da düzenlenen operasyonda 1680 litre sahte içki yapımında kullanılmak üzere etil alkol ve 14 bin paket kaçak gıda malzemesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da sahte içki yapımında kullanılan 1680 litre etil alkol ile 14 bin paket kaçak gıda malzemesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki ve kaçak gıda ile mücadele çalışmaları kapsamında, 1 Ekim'de, Yenimahalle ve Mamak ilçelerindeki 2 depoya operasyon düzenledi. Yenimahalle ilçesinde sahte içki yapımında kullanılmak üzere 1680 litre etil alkol, Mamak ilçesinde ise halk sağlığı tehlikeye sokacak 14 bin paket gümrük kaçağı gıda malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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