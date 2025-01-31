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Ankara'da Sahte İçki Üreticisi Gözaltına Alındı

Ankara'da Sahte İçki Üreticisi Gözaltına Alındı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sahte içki üretimi ve satışı yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Jandarma, alkol zehirlenmesi vakaları sonrası başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliye ait evde çok sayıda sahte içki ve etil alkol ele geçirdi.

Ankara'da evinde sahte içki üretip sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam'da 29 Ocak'ta sahte içki tüketimi nedeniyle alkol zehirlenmesi yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada, Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde ikamet eden Ö.Y.E'nin sahte içki üretip sattığını tespit etti.

Zanlının evinde yapılan aramada, 4 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 65 boş pet şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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