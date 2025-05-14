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Ankara'da Sahte İçki Sebebiyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 109'a Yükseldi

Ankara'da Sahte İçki Sebebiyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 109'a Yükseldi
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Ankara'da son 3 ayda sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a ulaştı. 44 kişi tutuklandı, 56 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında dosya sayısı 169 oldu.

(ANKARA) - Ankara'da son 3 ayda sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklu sayısı 44 oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e ulaşırken 56 şüpheli de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün itibarıyla 109'a yükselirken 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'kaçakçılık' ve 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169'a ulaşırken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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