Ankara'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
Ankara'da kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde merdiven altı etil alkol üretilerek, sahte alkollü içki yapımı için piyasaya sürüleceğini belirledi.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 depoya operasyon düzenledi. Bu adreslerdeki aramalarda 3 bin 930 litre etil alkol ve 275 sahte alkollü içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Bu kişiler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel