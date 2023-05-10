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Ankara'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Ankara'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncel Haberler

Ankara'da, sahte içki imalatı yapılan 3 depoya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Altındağ ve Yenimahalle ilçelerindeki 3 depoya, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 bin 930 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 275 kit ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da, sahte içki imalatı yapılan 3 depoya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Altındağ ve Yenimahalle ilçelerindeki 3 depoya, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 bin 930 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 275 kit ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Operasyon Altındağ Güncel Haberler

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