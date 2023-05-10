Ankara'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Ankara'da, sahte içki imalatı yapılan 3 depoya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Altındağ ve Yenimahalle ilçelerindeki 3 depoya, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 bin 930 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 275 kit ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.