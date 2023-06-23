Ankara'da Sahte İçki Operasyonu: 3,5 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Ankara'da sahte içki üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı, 4 milyon TL değerinde 3,5 ton etil alkol ele geçirildi.

ANKARA'da, sahte içki üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı, 4 milyon TL değerinde 3,5 ton etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde bulunan bir depoya dün operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken; sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 4 milyon TL değerinde 3,5 ton etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında 5607 'Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu' ve ilgili diğer kanunlar uyarınca adli işlem başlatıldı.