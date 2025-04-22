Ankara'da Sahte İçki Faciası: 105 Ölüm, 43 Tutuklama

ANKARA'da son 2 ay içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e çıktı, 50 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 105'e yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.