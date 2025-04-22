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Ankara'da Sahte İçki Faciası: 105 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Sahte İçki Faciası: 105 Kişi Hayatını Kaybetti
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Son 2 ay içinde Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e ulaştı. Soruşturma kapsamında 43 kişi tutuklandı.

(ANKARA) - Ankara'da son 2 ay içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı ise 43 oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e yükseldi, 50 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e yükseldi. Ankara'daki hastanelerde 29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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