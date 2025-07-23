Ankara'da Sahte Ehliyet Kullanan Sürücüye Cezai İşlem

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Ankara'da yapılan trafik denetimlerinde sahte ehliyet kullandığı tespit edilen bir sürücüye 37 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'da sahte ehliyet kullandığı öne sürülen bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği önünde yapılan denetimlerde bir sürücünün ehliyetinin sahte olduğunu belirledi.

Söz konusu sürücüye 37 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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