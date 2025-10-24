Ankara'da Sahipsiz Sokak Hayvanları için Toplantı Gerçekleştirildi

Ankara Valiliğinde "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında genel durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Vali Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, son dönemde ülke genelinde gündemde yer alan sahipsiz sokak hayvanları konusuna ilişkin olarak hayvanların korunması, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve çevre sağlığının muhafazası yönünde alınabilecek ortak tedbirler ele alındı.

Yerel yönetimlerin sorumluluk alanları ile mevcut barınak kapasiteleri ve rehabilitasyon imkanları, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşlardan gelen taleplerin ve sorun alanlarının tespiti, ilgili mevzuat çerçevesinde planlanacak yeni çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada, değerlendirmeler sonucu toplanan hayvan sayısı ve yürütülen mücadele bakımından Ankara'nın, Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığı belirtildi.

Toplantı sonucunda, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak Ankara genelinde kurumlar arası koordinasyonu artıracak, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir eylem planı oluşturulması yönünde görüş birliğine varıldığı kaydedildi.