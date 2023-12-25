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Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobil çarpan öğrenci yaralandı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı. Olayın ardından öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi M.I.R'ye (19) Söğütözü Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalıştığı sırada henüz plakası öğrenilemeyen Ş.K. idaresindeki otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrenci tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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