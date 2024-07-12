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Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Köpekler, vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Yaralanan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba, hayvanların toplatılmasını ve barınaklara götürülmesini istedi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Eymir Mahallesi'nde üç gün önce çocuğa saldıran köpekler, vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştı.

Yaralanınca hastaneye kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba Bahadır Aslan, AA muhabirine, oğlunun bacağında derin yaralar oluştuğunu söyledi.

Tedavi sürecinin devam ettiğini aktaran Aslan, "Oğlumuz unutamayacağı bir korku yaşadı. Buradaki hayvanların bir an önce toplatılmasını ve barınaklara götürülmesini istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Çocuk ise "Köpek korkum vardı, şimdi daha da arttı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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